Назван состав сборной России по парусному спорту на Олимпиаду в Токио

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Президиум Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) утвердил состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.
Назван состав сборной России по парусному спорту на Олимпиаду в Токио
  • © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Как сообщает пресс-служба ВФПС, в состав сборной России вошли: Павел Созыкин, Денис Грибанов, Сергей Комиссаров, Екатерина Зюзина, Александр Аскеров и Анна Хворикова.

Главный тренер национальной команды — Наталья Иванова.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее член МОК прокомментировал призывы к отмене Олимпиады в Токио.

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