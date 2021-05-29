Назван состав сборной России по парусному спорту на Олимпиаду в Токио

Президиум Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) утвердил состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает пресс-служба ВФПС, в состав сборной России вошли: Павел Созыкин, Денис Грибанов, Сергей Комиссаров, Екатерина Зюзина, Александр Аскеров и Анна Хворикова.

Главный тренер национальной команды — Наталья Иванова.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее член МОК прокомментировал призывы к отмене Олимпиады в Токио.