Марадишвили назвал самого разговорчивого игрока ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о том, как осваивался в основной команде.
Марадишвили назвал самого разговорчивого игрока ЦСКА
  • © ПФК ЦСКА

«Я достаточно закрытый человек. Мне нужно время, чтобы раскрыться, во всех отношениях. Первые полгода в новом коллективе было очень тяжело. Вся команда помогала мне осваиваться. И я только недавно начал раскрываться. Сейчас уже всё хорошо», — цитирует Марадишвили «Чемпионат».

По словам полузащитника, когда он только пришёл в основную команду, был настрой тренироваться и играть, а не разговаривать.

«Долго притираюсь к людям, надо было найти подход к каждому игроку», — сказал он.

Марадишвили ответил на вопрос, кто самый разговорчивый игрок в ЦСКА.

«Тикнизян! Другого такого разговорчивого я не знаю. Мне кажется, когда много разговариваешь, ты тратишь силы. Я и так с трудом дышу на поле, а если ещё и разговаривать буду — вообще бегать не смогу!» — сказал полузащитник.

Ранее Марадишвили высказался об изменениях в ЦСКА после прихода Олича.

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