Марадишвили высказался об изменениях в ЦСКА после прихода Олича

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили ответил на вопрос, какие изменения произошли в команде после того, как Ивица Олич сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера.

«Продолжительность и интенсивность тренировок сильно не изменилась. Больше внимания стали уделять завершению атак. После основной программы тренировок полузащитники и нападающие остаются ещё на полчаса, чтобы отрабатывать подачи с флангов и удары», — цитирует Марадишвили «Чемпионат».

Полузащитник также отметил, что реабилитации травмированных игроков уделяется ещё более серьёзное внимание.

«Травмированные игроки теперь в два раза больше времени проводят на массажной кушетке и в тренажёрном зале», — сказал он.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице.

Ранее Марадишвили рассказал о встрече с болельщиками ЦСКА.