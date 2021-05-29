Марадишвили рассказал о встрече с болельщиками ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о встрече с болельщиками команды.

«Мы встречались с болельщиками на одной из тренировок на «Октябре». Их недовольство можно понять: ЦСКА чаще обычного проигрывал, идёт не на таких высоких местах, как раньше. Болельщики нам задавали вопросы — мы им. По душам поговорили и, думаю, остались в хороших отношениях», — цитирует Марадишвили «Чемпионат».

По мнению полузащитника, то, что команда может поговорить с болельщиками и обсудить проблемы внутри клуба, — это правильно.

«Мы любим и уважаем людей, которые нас поддерживают. Ради них выкладываемся в каждом матче», — сказал он.

Марадишвили также ответил на вопрос, пошла ли встреча с болельщиками на пользу команде.

«У каждого может быть своё мнение на этот счёт. Это просто нужно было сделать. Все мы — команда и болельщики — одна красно-синяя семья. Поэтому считаю, что это очень правильная история», — сказал полузащитник.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА.