Марадишвили рассказал о встрече с болельщиками ЦСКА

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о встрече с болельщиками команды.
Марадишвили рассказал о встрече с болельщиками ЦСКА
  • Instagram
  • © maradishvili

«Мы встречались с болельщиками на одной из тренировок на «Октябре». Их недовольство можно понять: ЦСКА чаще обычного проигрывал, идёт не на таких высоких местах, как раньше. Болельщики нам задавали вопросы — мы им. По душам поговорили и, думаю, остались в хороших отношениях», — цитирует Марадишвили «Чемпионат».

По мнению полузащитника, то, что команда может поговорить с болельщиками и обсудить проблемы внутри клуба, — это правильно.

«Мы любим и уважаем людей, которые нас поддерживают. Ради них выкладываемся в каждом матче», — сказал он.

Марадишвили также ответил на вопрос, пошла ли встреча с болельщиками на пользу команде.

«У каждого может быть своё мнение на этот счёт. Это просто нужно было сделать. Все мы — команда и болельщики — одна красно-синяя семья. Поэтому считаю, что это очень правильная история», — сказал полузащитник.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить