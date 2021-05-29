Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА

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Полузащитник сборной России Максим Мухин поделился эмоциями от своего перехода из «Локомотива» в ЦСКА.
Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА
  • © Professional Football Club CSKA Moscow

«Я очень рад присоединиться к ЦСКА. Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю всё, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация — это вера», — цитирует Мухина пресс-служба армейского клуба.

Полузащитник также ответил на вопрос, что хочет сказать болельщикам красно-синих после перехода.

«Буду работать, выкладываться на все 100% и заслуживать их доверия на поле», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет.

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