Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА
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«Я очень рад присоединиться к ЦСКА. Благодарен клубу, руководству и тренерскому штабу за доверие и сделаю всё, чтобы его оправдать. Для меня главная мотивация — это вера», — цитирует Мухина пресс-служба армейского клуба.
Полузащитник также ответил на вопрос, что хочет сказать болельщикам красно-синих после перехода.
«Буду работать, выкладываться на все 100% и заслуживать их доверия на поле», — сказал он.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет.