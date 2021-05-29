Турецкий футболист выпал из автобуса во время праздничного парада

Защитник «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу Турции.

«Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время праздничного парада. У нашего защитника всё в порядке со здоровьем. Он немедленно был доставлен в больницу для дальнейшего контроля», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

«Коджаэлиспор» одержал победу над «Сакарьяспором» в финальном матче плей-офф за выход в первую лигу Турции со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» стал чемпионом Турции, опередив «Галатасарай» по разнице голов.