Турецкий футболист выпал из автобуса во время праздничного парада

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Защитник «Коджаэлиспора» Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время празднования выхода команды в первую лигу Турции.
Турецкий футболист выпал из автобуса во время праздничного парада
  • @Kocaelispor
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«Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время праздничного парада. У нашего защитника всё в порядке со здоровьем. Он немедленно был доставлен в больницу для дальнейшего контроля», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

«Коджаэлиспор» одержал победу над «Сакарьяспором» в финальном матче плей-офф за выход в первую лигу Турции со счётом 4:0.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» стал чемпионом Турции, опередив «Галатасарай» по разнице голов.

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