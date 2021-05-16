«Бешикташ» стал чемпионом турецкой Суперлиги, опередив по разнице голов «Галатасарай»

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Стамбульский «Бешикташ» занял первое место в турнирной таблице турецкой футбольной Суперлиги сезона-2020/21.

Стамбульский «Бешикташ» занял первое место в турнирной таблице турецкой футбольной Суперлиги сезона-2020/21.

Перед заключительным туром на чемпионство претендовали «Бешикташ» (81 очко), «Галатасарай» (81) и «Фенербахче» (79).

В заключительном 40-м туре «Бешикташ» обыграл «Гёзтепе» со счётом 2:1, «Галатасарай» взял верх над «Ени Малатьяспором» — 3:1, а «Фенербахче» со счётом 2:0 победил «Кайсериспор».

В итоге «Бешикташ» с 84 очками остался на первом месте и стал чемпионом Турции, опередив также набравший 84 очка «Галатасарай» лишь по дополнительным показателям — по разнице забитых и пропущенных мячей — 45 (забито 89, пропущено 44) у «Бешикташа» против 44 (80 — 36) у «Галатасарая». «Фенербахче» с 82 очками завершил сезон на третьем месте.

«Бешикташ» стал чемпионом Турции в 16-й раз в истории и впервые с сезона-2016/17. Рекордсменом по числу чемпионских титулов является «Фенербахче» — 28 побед. На втором месте по данному показателю — «Галатасарай» с 22 титулами.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» Джеррарда завершили сезон шотландского Премьершипа без поражений.

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