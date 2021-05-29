Обама: такие люди, как Рашфорд, уже в 23 года являются силой в своих сообществах

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Бывший президент США Барак Обама поделился мнением о нападающем «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркусе Рашфорде.
Обама: такие люди, как Рашфорд, уже в 23 года являются силой в своих сообществах
  • © REUTERS/Brandon Bell

«Многие молодые люди, которых я встречаю, опережают меня в свои годы. Такие люди, как Рашфорд, уже в 23 года являются силой в своих сообществах и вносят существенные изменения», — цитирует Обаму BBC.

Напомним, что в пандемию коронавируса Рашфорд возглавил кампанию помощи малоимущим и детям, а также кампанию по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.

Ранее сообщалось, что Рашфорд рассказал о расистских оскорблениях после матча с «Арсеналом».

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