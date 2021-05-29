Обама: такие люди, как Рашфорд, уже в 23 года являются силой в своих сообществах
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«Многие молодые люди, которых я встречаю, опережают меня в свои годы. Такие люди, как Рашфорд, уже в 23 года являются силой в своих сообществах и вносят существенные изменения», — цитирует Обаму BBC.
Напомним, что в пандемию коронавируса Рашфорд возглавил кампанию помощи малоимущим и детям, а также кампанию по обеспечению школьников бесплатными обедами в период каникул.
Ранее сообщалось, что Рашфорд рассказал о расистских оскорблениях после матча с «Арсеналом».