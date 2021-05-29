Бабаев высказался о переходе Мухина в ЦСКА
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«Переговоры получились непростыми. Я бы хотел поблагодарить руководство «Локомотива» за конструктивную позицию. Ситуация для них была довольно сложная с учётом условий действующего контракта между клубом и игроком», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».
Гендиректор ЦСКА рассказал, как удалось договориться.
«Условия трансфера между клубами отличаются от тех, о которых писали в СМИ. То есть они улучшены в пользу «Локомотива». Мы по-партнёрски отнеслись к этой ситуации», — сказал он.
Напомним, что ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет.
Ранее Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА.