Бабаев высказался о переходе Мухина в ЦСКА

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о ходе переговоров по трансферу полузащитника сборной России Максима Мухина из «Локомотива».
Бабаев высказался о переходе Мухина в ЦСКА
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«Переговоры получились непростыми. Я бы хотел поблагодарить руководство «Локомотива» за конструктивную позицию. Ситуация для них была довольно сложная с учётом условий действующего контракта между клубом и игроком», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Гендиректор ЦСКА рассказал, как удалось договориться.

«Условия трансфера между клубами отличаются от тех, о которых писали в СМИ. То есть они улучшены в пользу «Локомотива». Мы по-партнёрски отнеслись к этой ситуации», — сказал он.

Напомним, что ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет.

Ранее Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА.

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