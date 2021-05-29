Бабаев высказался о переходе Мухина в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о ходе переговоров по трансферу полузащитника сборной России Максима Мухина из «Локомотива».

«Переговоры получились непростыми. Я бы хотел поблагодарить руководство «Локомотива» за конструктивную позицию. Ситуация для них была довольно сложная с учётом условий действующего контракта между клубом и игроком», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Гендиректор ЦСКА рассказал, как удалось договориться.

«Условия трансфера между клубами отличаются от тех, о которых писали в СМИ. То есть они улучшены в пользу «Локомотива». Мы по-партнёрски отнеслись к этой ситуации», — сказал он.

Напомним, что ЦСКА подписал с Мухиным контракт на пять лет.

Ранее Мухин прокомментировал свой переход в ЦСКА.