Джеймс отреагировал на поражение ЦСКА от «Эфеса» в полуфинале Евролиги

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Защитник клуба «Бруклин Нетс» Майк Джеймс прокомментировал поражение ЦСКА от «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги.
Джеймс отреагировал на поражение ЦСКА от «Эфеса» в полуфинале Евролиги
  • Reuters
  • © REUTERS/Thilo Schmuelgen

«За такую игру не может быть стыдно. Вы боролись изо всех сил. Горжусь своей семьёй», — написал Джеймс на своей странице в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Ланксесс Арена» в Кёльне и завершилась со счётом 89:86.

Напомним, что у Джеймса действующий контракт с ЦСКА до 2023 года. Защитник был отстранён от участия в играх команды из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом и получил разрешение от клуба на выступление в Национальной баскетбольной лиге (НБА) до конца сезона.

Ранее Итудис высказался о поражении ЦСКА от «Эфеса» в полуфинале Евролиги.

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