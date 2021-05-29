Джеймс отреагировал на поражение ЦСКА от «Эфеса» в полуфинале Евролиги

Защитник клуба «Бруклин Нетс» Майк Джеймс прокомментировал поражение ЦСКА от «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги.

«За такую игру не может быть стыдно. Вы боролись изо всех сил. Горжусь своей семьёй», — написал Джеймс на своей странице в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Ланксесс Арена» в Кёльне и завершилась со счётом 89:86.

Напомним, что у Джеймса действующий контракт с ЦСКА до 2023 года. Защитник был отстранён от участия в играх команды из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом и получил разрешение от клуба на выступление в Национальной баскетбольной лиге (НБА) до конца сезона.

Ранее Итудис высказался о поражении ЦСКА от «Эфеса» в полуфинале Евролиги.