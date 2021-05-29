Курбанов: здорово, что ЦСКА проявил характер в матче «Финала четырёх» Евролиги с «Эфесом»

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал поражение команды от турецкого «Анадолу Эфес» в полуфинале плей-офф баскетбольной Евролиги.

«Не очень уверенно действовали. Промазали много свободных бросков и не очень удачно играли в защите. Турки в первой половине доминировали над нами. Сейчас тяжело разбираться в деталях, почему не пошло. Самое главное — то, что мы сделали для возвращения в игру. Это нужно было делать в начале матча. Тогда «Эфес» бы не почувствовал такой уверенности. Но произошло то, что произошло. Здорово, что команда проявила характер. Мы играли до последних секунд», — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».

ЦСКА уступил турецкому «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги со счётом 86:89 и сыграет в матче за третье место с итальянской «Олимпией Милан». «Эфес» встретится с каталонской «Барселоной» в финале. Игры за третье место и финал пройдут 30 мая.

Ранее президент ЦСКА заявил, что команде не должно быть стыдно за проигрыш «Эфесу» в «Финале четырёх» Евролиги.