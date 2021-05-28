Ватутин считает, что ЦСКА не должно быть стыдно за проигрыш «Эфесу» в «Финале четырёх» Евролиги

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Президент московского баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал поражение команды от турецкого «Анадолу Эфес» в полуфинале плей-офф баскетбольной Евролиги.
Ватутин считает, что ЦСКА не должно быть стыдно за проигрыш «Эфесу» в «Финале четырёх» Евролиги
  • Reuters

«Очень обидное поражение, но за него не должно быть стыдно. Сложно было поверить, что, уступая в третьей четверти 21 очко, мы не просто вернёмся в игру, а остановимся в одном броске от победы. Команда в очередной раз показала характер, и это безусловно плюс. Минус — собственные поспешные решения в концовке, которые стоили нам финала», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Он отметил, что «Эфес» был объективно сильнее.

«Мы три четверти не были похожи на себя, не могли попасть, нагрузились фолами. Почему так произошло, сейчас по горячим следам сказать сложно, но однозначно нам не хватало свежести, мы сыграли за 12 дней семь матчей. Постараемся найти эмоции на матч за третье место, а потом удачно сыграть в финале Единой лиги ВТБ», — добавил президент клуба.

ЦСКА уступил турецкому «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги и сыграет с проигравшим в противостоянии каталонской «Барселоны» и итальянского «Милана», а «Эфес» встретится с победителем в финале. Игра за третье место и финал пройдут 30 мая.

Ранее Димитрис Итудис заявил, что финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги.

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