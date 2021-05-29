Баскетболист ЦСКА Клайберн: у меня была хорошая возможность выиграть матч

Форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн прокомментировал поражение команды от турецкого «Анадолу Эфес» в полуфинале плей-офф баскетбольной Евролиги.

«Во второй половине боролись упорнее, чем в первой. Мы упорно боролись, но допустили несколько ошибок. «Эфес» — сильная команда, против неё сложно отыграть такую большую разницу в счёте. В первой половине они совершили много открытых бросков. 12-очковое преимущество в перерыве — это все, что им было нужно, чтобы удержать лидерство. У меня была хорошая возможность выиграть матч, но бросок оказался неточным. У нас был хороший шанс победить», — приводит слова Клайберна пресс-служба Евролиги.

На последней секунде Клайберн предпринял попытку реализовать трёхочковый бросок, которой мог бы принести ЦСКА победу, но потерпел неудачу.

Теперь московская команда сыграет с итальянской «Олимпией Миланом» в матче за третье место, а «Анадолу Эфес» встретится с каталонской «Барселоной» в финале. Игра за третье место и финал пройдут 30 мая.

Ранее Димитрис Итудис заявил, что финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги.