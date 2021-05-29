Бросок Хиггинса на последней секунде принёс «Барселоне» победу над «Миланом» в «Финале четырёх» Евролиги

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Каталонская «Барселона» одержала победу над итальянской «Олимпией Миланом» в полуфинале плей-офф баскетбольной Евролиги.
Бросок Хиггинса на последней секунде принёс «Барселоне» победу над «Миланом» в «Финале четырёх» Евролиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая в рамках «Финала четырёх» в Кёльне, завершилась со счётом 84:82 в пользу испанской команды.

Победу «Барселоне» принёс двухочковый бросок Кори Хиггинса за 0,5 секунды до финальной сирены.

Самым результативным игроком «Барселоны» стал Никола Миротич, набравший 21 очко. Ещё 17 очков в активе Ника Калатеса. Хиггинс записал в свой актив 11 очков. 40-летний Пау Газоль, впервые сыгравший в «Финале четырёх» после 21-летнего перерыва, набрал десять очков, выполнил три подбора, один ассист и один блок-шот за 11 минут игрового времени.

В составе «Милана» 23 очка набрал Кевин Пантер. Владимир Мицов принёс команде 14 очков, а Шевон Шилдс — 13 очков.

Таким образом, «Барселона» вышла в финал турнира, где сыграет с турецким «Анадолу Эфесом». «Милан» встретится с московским ЦСКА в матче за третье место. Обе игры состоятся 30 мая.

Ранее Димитрис Итудис заявил, что финальная серия Единой лиги ВТБ для ЦСКА важнее матча за третье место Евролиги.

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