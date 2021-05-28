УЕФА представил команду сезона Лиги Европы

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую команду сезона-2020/21 Лиги Европы.
УЕФА представил команду сезона Лиги Европы
  • Reuters

В список из 23 игроков, выбранных техническими наблюдателями УЕФА, вошли:

— вратари: Доминик Ливакович (загребское «Динамо»), Пау Лопес («Рома»), Херонимо Рульи («Вильярреал»);

— защитники: Рауль Альбиоль, Альфонсо Педраса, Пау Торрес (все — «Вильярреал»), Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»);

— полузащитники: Бруну Фернандеш, Поль Погба, Скотт Мактоминей (все — «Манчестер Юнайтед»), Даниэль Парехо, Этьен Капу (оба — «Вильярреал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Мислав Оршич (загребское «Динамо»), Лукаш Провод («Славия»);

— нападающие: Жерар Морено («Вильярреал»), Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед»), Душан Тадич («Аякс»), Эдин Джеко («Рома»), Николя Пепе («Арсенал»).

Победителем Лиги Европы сезона-2020/21 стал «Вильярреал», победивший «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти 1:1 (11:10).

Ранее сообщалось, что Унаи Эмери стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы.

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