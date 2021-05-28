СМИ: WADA настаивает на переносе из России ЧМ-2022 по стрельбе
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Об этом сообщает Inside the Games. ISSF распространила среди своих членов письмо с запросом о желании принять чемпионат мира.
Перенос соревнований грозит ISSF штрафом в €6 млн со стороны Стрелкового союза России.
Турнир должен пройти с 14 по 31 августа 2022 года.
Напомним, что Россия не может принимать чемпионаты мира до декабря 2022 года из-за санкций WADA.
Ранее сообщалось, что WADA опробует новый метод для выявления допинга на Олимпиаде в Токио.