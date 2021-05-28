СМИ: WADA настаивает на переносе из России ЧМ-2022 по стрельбе

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) порекомендовало Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) перенести чемпионат мира 2022 года из России в другую страну.

Об этом сообщает Inside the Games. ISSF распространила среди своих членов письмо с запросом о желании принять чемпионат мира.

Перенос соревнований грозит ISSF штрафом в €6 млн со стороны Стрелкового союза России.

Турнир должен пройти с 14 по 31 августа 2022 года.

Напомним, что Россия не может принимать чемпионаты мира до декабря 2022 года из-за санкций WADA.

Ранее сообщалось, что WADA опробует новый метод для выявления допинга на Олимпиаде в Токио.