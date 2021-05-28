Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Челси»

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Челси»
  • Reuters

«У некоторых игроков есть нервозность перед матчем, и они вынуждены с этим бороться. Я почти уверен, что они должны страдать, чтобы победить в финале», — цитирует Гвардиолу BBC.

По мнению тренера, необходимо обладать невероятной стойкостью, чтобы решать сложные проблемы во время матча.

«Нам нужно быть собой, и тогда всё будет хорошо», — сказал он.

Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры в 22:00 по мск.

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барселону». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить