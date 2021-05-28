Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Челси»
- Reuters
«У некоторых игроков есть нервозность перед матчем, и они вынуждены с этим бороться. Я почти уверен, что они должны страдать, чтобы победить в финале», — цитирует Гвардиолу BBC.
По мнению тренера, необходимо обладать невероятной стойкостью, чтобы решать сложные проблемы во время матча.
«Нам нужно быть собой, и тогда всё будет хорошо», — сказал он.
Матч «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Начало игры в 22:00 по мск.
Ранее сообщалось, что Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в «Барселону».