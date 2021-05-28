В «Роторе» объяснили назначение Хохлова главным тренером

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Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова главным тренером команды.
В «Роторе» объяснили назначение Хохлова главным тренером
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Мы рассматривали достаточное количество тренеров, но остановили выбор на Дмитрии Валерьевиче, потому он амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе», — цитирует Рекечинского «Чемпионат».

Напомним, что Хохлов был главным тренером московского «Динамо» с 2017 по 2019 год.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 «Ротор» набрал 22 очка, расположился на 15-м месте и вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее сообщалось, что Алдонин и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Роторе».

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