В «Роторе» объяснили назначение Хохлова главным тренером

Генеральный директор волгоградского «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова главным тренером команды.

«Мы рассматривали достаточное количество тренеров, но остановили выбор на Дмитрии Валерьевиче, потому он амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе», — цитирует Рекечинского «Чемпионат».

Напомним, что Хохлов был главным тренером московского «Динамо» с 2017 по 2019 год.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 «Ротор» набрал 22 очка, расположился на 15-м месте и вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее сообщалось, что Алдонин и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Роторе».