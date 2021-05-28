Алдонин и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Роторе»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов объявил, что в его штаб войдут Евгений Алдонин и Евгений Плотников.

«В тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и Евгений Плотников. Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время», — цитирует Хохлова пресс-служба волгоградского клуба.

Также тренер высказался о трансферной кампании «Ротора».

«Необходимо, чтобы футболисты соответствовали уровню Российской премьер-лиги. Искусственно привлекать молодёжь никто не собирается. Если молодые игроки перспективные и конкурентоспособные, то они будут играть», — сказал он.

По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 «Ротор» набрал 22 очка, расположился на 15-м месте и вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее сообщалось, что Хохлов возглавил «Ротор».