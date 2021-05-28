Алдонин и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Роторе»
- РИА Новости
«В тренерский штаб войдут Евгений Алдонин и Евгений Плотников. Есть понимание с позицией тренера по физической подготовке, но окончательное решение будет принято в ближайшее время», — цитирует Хохлова пресс-служба волгоградского клуба.
Также тренер высказался о трансферной кампании «Ротора».
«Необходимо, чтобы футболисты соответствовали уровню Российской премьер-лиги. Искусственно привлекать молодёжь никто не собирается. Если молодые игроки перспективные и конкурентоспособные, то они будут играть», — сказал он.
По итогам Российской премьер-лиги сезона-2020/21 «Ротор» набрал 22 очка, расположился на 15-м месте и вылетел в Футбольную национальную лигу.
Ранее сообщалось, что Хохлов возглавил «Ротор».