Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов «Челси» перед финалом ЛЧ
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«Н'Голо Канте хорошо выглядит на тренировках. Я надеюсь, что он сможет сыграть в субботу. Менди серьёзно продвинулся в своём восстановлении, он избавляется от боли, которая мешала ему после травмы. Если Эдуард будет готов, то выйдет на поле в финале», — цитирует официальный сайт «Челси» слова Тухеля.
Канте пропустил два из трёх последних матчей «Челси». Менди не сумел доиграть до конца встречу 38-го тура АПЛ против «Астон Вилла» (1:2), вратаря заменили в перерыве.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту. Начало встречи — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Астон Вилла» и занял четвёртое место в АПЛ.