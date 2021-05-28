Тренер «Крыльев Советов» считает, что в последнем туре ФНЛ не было договорных матчей

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что в российском футболе стало меньше матчей с фиксированными исходами.
Тренер «Крыльев Советов» считает, что в последнем туре ФНЛ не было договорных матчей
  • РИА Новости

«Сейчас часто футбол с грязью смешивают, я же не хочу об этом даже думать. Вот, например, в последнем туре ФНЛ было много ситуаций, когда казалось, что кто-то что-то сдаст, но в итоге никто никому не сдал. Наш футбол уже не такой, каким был 15—20 лет назад. Нужно про такие вещи забывать. Он стал намного чище, самых явных признаков вообще не видно. Просто мы испорчены: сначала думаем о плохом, а уже потом начинаем соображать», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

По итогам сезона-2020/21 «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ и заработали путёвку в Российскую премьер-лигу.

Ранее Осинькин высказался о перспективах Сергеева в сборной России.

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