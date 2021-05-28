СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложит Сульшеру новый трёхлетний контракт

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с нынешним главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.
СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложит Сульшеру новый трёхлетний контракт
  • © REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, клуб готов продлить сотрудничество с 48-летним норвежцем, несмотря на отсутствие трофеев за 2,5 года его работы. Ожидается, что срок нового соглашения будет рассчитан на три года.

В прошлом «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Вильярреалу» в серии пенальти.

Ранее «Зенит» поздравил «Вильярреал» с победой в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить