СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложит Сульшеру новый трёхлетний контракт

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с нынешним главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, клуб готов продлить сотрудничество с 48-летним норвежцем, несмотря на отсутствие трофеев за 2,5 года его работы. Ожидается, что срок нового соглашения будет рассчитан на три года.

В прошлом «Манчестер Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Вильярреалу» в серии пенальти.

Ранее «Зенит» поздравил «Вильярреал» с победой в Лиге Европы.