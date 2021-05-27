«Зенит» поздравил «Вильярреал» с победой в Лиге Европы

Петербургский «Зенит» поздравил «Вильярреал» с победой над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы УЕФА.

«Поздравляем «Вильярреал». Мы знаем, что это за чувство, когда побеждаешь «Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении на официальной странице петербургского клуба в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась в серии пенальти со счётом 11:10.

Напомним, что 29 августа 2008 года «Зенит» со счётом 2:1 победил «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА.

Ранее Эмери прокомментировал победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы.