Эмери прокомментировал победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы

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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы УЕФА.
Эмери прокомментировал победу «Вильярреала» в финале Лиги Европы
  • © REUTERS/Kacper Pempel

«Я очень счастлив! Эти игроки очень много работали в течение всего сезона ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом». Думаю, мы заслужили победу», — цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

По словам тренера, несмотря на то что соперником «Вильярреала» был «Манчестер Юнайтед», команда выдала очень конкурентный матч.

«Этот клуб уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться этим турниром, этим моментом вместе с нашими болельщиками и семьями. Хочу выигрывать Лигу Европы, но также хочу играть в Лиге чемпионов», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась в серии пенальти со счётом 11:10.

Ранее сообщалось, что Эмери стал абсолютным рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы.

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