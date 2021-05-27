Влашич — о своём будущем в ЦСКА: не думаю, что перерос уровень РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич высказал мнение о своём будущем в московской команде.
Влашич — о своём будущем в ЦСКА: не думаю, что перерос уровень РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Не думаю, что перерос уровень Российской премьер-лиги. У меня есть действующий контракт с ЦСКА, так что не хочу ничего загадывать заранее. Посмотрим, что будет после чемпионата Европы. Мы сядем за стол переговоров и примем лучшее решение для меня и клуба. Если я уйду из ЦСКА, то, возможно, хотел бы перебраться поближе к дому», — приводит слова Влашича Tportal.

23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 103 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич высказался о будущем Влашича в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить