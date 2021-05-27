Влашич — о своём будущем в ЦСКА: не думаю, что перерос уровень РПЛ

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич высказал мнение о своём будущем в московской команде.

«Не думаю, что перерос уровень Российской премьер-лиги. У меня есть действующий контракт с ЦСКА, так что не хочу ничего загадывать заранее. Посмотрим, что будет после чемпионата Европы. Мы сядем за стол переговоров и примем лучшее решение для меня и клуба. Если я уйду из ЦСКА, то, возможно, хотел бы перебраться поближе к дому», — приводит слова Влашича Tportal.

23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 103 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич высказался о будущем Влашича в ЦСКА.