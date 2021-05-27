Массажист Кокорина объяснил, зачем футболист решил сделать операцию

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Сергей Колесников, массажист нападающего флорентийской «Фиорентины» Александра Кокорина, объяснил, зачем футболист решил сделать операцию.
Массажист Кокорина объяснил, зачем футболист решил сделать операцию
  • globallookpress.com

«Александру и раньше делали подобную операцию, но потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю, в Италии это было или в России. Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Даже если прикус неправильный у человека, всё меняется», — приводит слова Колесникова «Чемпионат».

Он отметил что футбол это контактный вид спорта.

«Видимо, и тут специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался», — добавил Колесников.

О том, что находится в больнице, Кокорин сообщил в своём Instagram, опубликовав фото из палаты.

Ранее стала известна причина попадания Кокорина в больницу.

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