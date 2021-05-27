Международная федерация самбо стала членом IWGA

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Международная федерация самбо (FIAS) вступила в Международную ассоциацию Мировых игр (IWGA).
Международная федерация самбо стала членом IWGA
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Как сообщает пресс-служба FIAS, соответствующее решение было принято на Генеральной ассамблее IWGA, состоявшейся 27 мая.

Ранее самбо уже было частью официальной программы Всемирных игр в Лондоне в 1985 году и в Гааге в 1993 году.

«Мы очень рады, что участники собрания поддержали заявку FIAS. Для нас возвращение в состав IWGA — это ещё один большой шаг вперёд, шаг — навстречу постоянному признанию Международного олимпийского комитета», — заявил глава FIAS Василий Шестаков.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае заявили о желании принять ЧЕ-2024 по самбо.

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