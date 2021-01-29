В Краснодарском крае заявили о желании принять ЧЕ-2024 по самбо

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о намерении построить в регионе современный краевой дворец спорта для самбо, а также подать заявку на проведение чемпионата Европы — 2024.

«Договорились построить современный краевой дворец самбо в «Городе спорта». Он будет соответствовать всем европейским требованиям и стандартам. Это нам даст возможность в 2024 году принимать у себя чемпионат Европы по самбо», — написал чиновник в своём Telegram.

Также Кондратьев добавил, что осенью 2021 года в регионе планируют запустить школьную лигу самбо.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт Кубок мира по самбо.