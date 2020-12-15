В Москве пройдёт Кубок мира по самбо
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS), из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без зрителей, однако федерация организует онлайн-трансляции турнира.
В соревнованиях планируют участвовать около 400 спортсменов из 17 стран, среди которых будут разыграны 27 комплектов медалей.
Турнир пройдёт на малой спортивной арене стадиона «Лужники».
Ранее сообщалось, что в «Лужниках» откроют памятник основоположникам самбо.