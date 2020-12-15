В Москве пройдёт Кубок мира по самбо

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Кубок мира по самбо 2020 года — Мемориал Харлампиева — пройдёт в Москве 18—19 декабря.
В Москве пройдёт Кубок мира по самбо
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS), из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без зрителей, однако федерация организует онлайн-трансляции турнира.

В соревнованиях планируют участвовать около 400 спортсменов из 17 стран, среди которых будут разыграны 27 комплектов медалей.

Турнир пройдёт на малой спортивной арене стадиона «Лужники».

Ранее сообщалось, что в «Лужниках» откроют памятник основоположникам самбо.

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