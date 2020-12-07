В «Лужниках» откроют памятник основоположникам самбо

Торжественная церемония открытия памятника основоположникам самбо состоится в рамках Кубка мира по самбо 18 декабря в 14:00 на Аллее спортивной славы в «Лужниках».

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо. Решение об установке на территории спорткомплекса «Лужники» памятника основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву было принято в целях обеспечения преемственности традиций, сохранения и приумножения культурно-исторического наследия России, а также пропаганды лучших спортивных достижений в соответствии с поручением президента страны от 24 августа 2018 года.

«Памятник сделан из гранита и бронзы и находится на постаменте. Идея его заключается в том, что можно последовательно пройти из глубины веков к создателям самбо в СССР до сегодняшнего дня. Сам мемориал имеет круглую планировку по форме современного ковра, потому любой желающий может зайти на него и стать участником событий внутри скульптуры», — цитирует пресс-служба организации автора работы народного художника России Салавата Щербакова.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдёт Мемориал Харлампиева по самбо.