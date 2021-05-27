Джикия рассказал, каким видит болельщика сборной России

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал, каким видит собирательный образ болельщика национальной команды.

«Если в общем брать прямо всю Россию, то для меня собирательный образ болельщика сборной такой: он немного разбирается в футболе, максимально предвзято относится к каждому моменту и при просмотре футбола немножечко выражается нецензурной лексикой в адрес футболистов», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Защитник считает, что, несмотря на результаты, болельщики сборной России всегда в глубине души с любовью поддерживают национальную команду.

Ранее Джикия рассказал о дебюте за сборную России.