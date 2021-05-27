Джикия — о дебюте за сборную России: на трибунах Путин, а я как даю в аут

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Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о дебюте за национальную команду на Кубке конфедераций 2017 года.
Джикия — о дебюте за сборную России: на трибунах Путин, а я как даю в аут
  • РИА Новости

«Весь Кубок конфедераций провёл в основе. Помню матч против Новой Зеландии. Играл правого центрального защитника. Матч-открытие, на трибунах Владимир Владимирович Путин, первые секунды, а я как даю в аут. Думаю: нормальное начало...», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

По словам защитника, он до сих пор не может забыть свой момент во встрече со сборной Португалии.

«92-я минута, мы проигрываем. Самедов подаёт угловой, бью головой, и мяч пролетает в полуметре над перекладиной. Много раз пересматривал этот эпизод, но ничего бы не изменил», — сказал он.

В прошедшем сезоне Джикия принял участие в 28 матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Ранее Джикия рассказал, как в Грузии оценили его решение играть за Россию.

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