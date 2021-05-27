«Чемпионат»: Кварацхелия покинет «Рубин» из-за конфликта агента с клубом

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия покинет клуб.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У агента Кварацхелии возник конфликт с руководством казанского клуба после матча «Ротора» и «Рубина». Он обижен и летом хочет забрать полузащитника», — сказал источник.

В прошедшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о трансфере Хакшабановича.