«Чемпионат»: Кварацхелия покинет «Рубин» из-за конфликта агента с клубом

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Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия покинет клуб.
«Чемпионат»: Кварацхелия покинет «Рубин» из-за конфликта агента с клубом
  • © официальный твиттер клуба "Рубин"

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«У агента Кварацхелии возник конфликт с руководством казанского клуба после матча «Ротора» и «Рубина». Он обижен и летом хочет забрать полузащитника», — сказал источник.

В прошедшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о трансфере Хакшабановича.

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