«Чемпионат»: Кварацхелия покинет «Рубин» из-за конфликта агента с клубом
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«У агента Кварацхелии возник конфликт с руководством казанского клуба после матча «Ротора» и «Рубина». Он обижен и летом хочет забрать полузащитника», — сказал источник.
В прошедшем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о трансфере Хакшабановича.