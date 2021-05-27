Мэр Риги сделал заявление о ситуации со сменой флага Белоруссии

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Мэр города Риги Мартиньш Стакис прокомментировал ход чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Мэр Риги сделал заявление о ситуации со сменой флага Белоруссии
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«Считаю, что с организационной точки зрения чемпионат мира проходит гладко. Рига отвечает только за оформление городской среды. Стадионов мы не касаемся», — сказал Стакис в эфире программы 900 sekundes.

Мэр Риги заверил, что хоккеистам сборной Белоруссии совершенно нечего опасаться.

«У них нет ни малейшей причины для беспокойства», — сказал он.

Напомним, по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменён на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть флаг Белоруссии или убрать флаг IIHF.

Ранее мэр Риги распорядился снять флаги IIHF после письма Фазеля.

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