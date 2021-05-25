Мэр Риги распорядился снять флаги IIFH после письма Фазеля

Мэр Риги Мартинс Стакис сообщил, что президент Международной федерации хоккея на льду (IIFH) Рене Фазель направил ему письмо после инцидента с флагом Белоруссии.

«Президент Международной федерации хоккея на льду потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Белоруссии были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги IIFH. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIFH», — написал Стакис на своей странице в Twitter.

Напомним, что по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменен на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIFH.

Ранее в Федерации хоккея Белоруссии заявили, что не будут сниматься с ЧМ-2021 из-за инцидента с флагом.