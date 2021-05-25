Мэр Риги распорядился снять флаги IIFH после письма Фазеля

Короткая ссылка
Мэр Риги Мартинс Стакис сообщил, что президент Международной федерации хоккея на льду (IIFH) Рене Фазель направил ему письмо после инцидента с флагом Белоруссии.
Мэр Риги распорядился снять флаги IIFH после письма Фазеля
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Президент Международной федерации хоккея на льду потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Белоруссии были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги IIFH. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги IIFH», — написал Стакис на своей странице в Twitter.

Напомним, что по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменен на красно-белую символику оппозиции. Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг IIFH.

Ранее в Федерации хоккея Белоруссии заявили, что не будут сниматься с ЧМ-2021 из-за инцидента с флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить