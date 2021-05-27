«Питтсбург» уступил «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
- Reuters
- © Dennis Schneidler-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3.
В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (2) и Райан Пулок. В составе «Питтсбурга» — Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер.
Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, счёт в серии стал 4:2 в пользу «Айлендерс», который вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.