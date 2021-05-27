«Питтсбург» уступил «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.
«Питтсбург» уступил «Айлендерс» и вылетел из Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Dennis Schneidler-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Энтони Бовиллье, Кайл Палмьери, Брок Нельсон (2) и Райан Пулок. В составе «Питтсбурга» — Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Джейсон Цукер.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, счёт в серии стал 4:2 в пользу «Айлендерс», который вышел в следующий раунд Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.

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