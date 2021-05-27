На стадионе «Сантьяго Бернабеу» вспыхнул пожар

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На домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу», на котором в настоящее время идёт реконструкция, произошло возгорание.
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» вспыхнул пожар
  • globallookpress.com

Как сообщает El Mundo Deportivo, возгорание произошло в одной из башен стадиона во время установки изоляционного материала. Пожар был оперативно потушен рабочими.

На стадионе «Реала» ведётся реконструкция. На арене должны установить новое поле, заменить кресла, а также провести работы по модернизации.

Работы планируют завершить в 2022 году. В текущем сезоне «Реал» проводит домашние матчи на стадионе «Альфредо ди Стефано».

Ранее «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением по расследованию УЕФА.

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