Ротенберг: хоккеисты сборной России сыграли друг за друга в матче с Данией

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался о победе российских хоккеистов над командой Дании (3:0) в матче предварительного этапа чемпионата мира — 2021.
Ротенберг: хоккеисты сборной России сыграли друг за друга в матче с Данией
  • Reuters

«Сегодня команда сыграла друг за друга. У нас была железобетонная оборона, но теперь нам нужно поймать кураж в атаке — это следующий шаг. Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — залог победы. Теперь же мы будем дальше работать над всеми деталями. Нужно отметить командные действия: и лидеры сумели завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время поединка, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого», — цитирует Ротенберга ТАСС

Россияне одержали третью победу в четырёх матчах чемпионата мира и с девятью очками занимают второе место в группе А.

Ранее Брагин высказался о безрезультативной серии Шалунова на ЧМ.

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