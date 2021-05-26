Ротенберг: хоккеисты сборной России сыграли друг за друга в матче с Данией
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«Сегодня команда сыграла друг за друга. У нас была железобетонная оборона, но теперь нам нужно поймать кураж в атаке — это следующий шаг. Мы прекрасно понимаем, что оборона и игровая дисциплина — залог победы. Теперь же мы будем дальше работать над всеми деталями. Нужно отметить командные действия: и лидеры сумели завести команду, и тренерский штаб сделал правильные перестановки во время поединка, хорошо управлял игрой — это коллективный труд и личный вклад каждого», — цитирует Ротенберга ТАСС
Россияне одержали третью победу в четырёх матчах чемпионата мира и с девятью очками занимают второе место в группе А.
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