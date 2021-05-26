Брагин высказался о безрезультативной серии Шалунова на ЧМ

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался об отсутствии результативных действий в активе форварда команды Максима Шалунова на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.
Брагин высказался о безрезультативной серии Шалунова на ЧМ
  • РИА Новости

«Мы следим за его состоянием, оно сейчас неважное. Личные разговоры идут, он немного переживает, что не может забить в стопроцентных моментах, испытывает давление. Будем думать, работать над его физическим состоянием», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Шалунов принял участие во всех четырёх уже сыгранных матчах команды на чемпионате мира, но не записал в свой актив результативных действий.

Ранее сообщалось, что Брагин оценил игру Нестерова в первом матче за сборную на ЧМ по хоккею в Риге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить