Брагин высказался о безрезультативной серии Шалунова на ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался об отсутствии результативных действий в активе форварда команды Максима Шалунова на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге.

«Мы следим за его состоянием, оно сейчас неважное. Личные разговоры идут, он немного переживает, что не может забить в стопроцентных моментах, испытывает давление. Будем думать, работать над его физическим состоянием», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Шалунов принял участие во всех четырёх уже сыгранных матчах команды на чемпионате мира, но не записал в свой актив результативных действий.

Ранее сообщалось, что Брагин оценил игру Нестерова в первом матче за сборную на ЧМ по хоккею в Риге.