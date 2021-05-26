Брагин высказался о безрезультативной серии Шалунова на ЧМ
- РИА Новости
«Мы следим за его состоянием, оно сейчас неважное. Личные разговоры идут, он немного переживает, что не может забить в стопроцентных моментах, испытывает давление. Будем думать, работать над его физическим состоянием», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».
Шалунов принял участие во всех четырёх уже сыгранных матчах команды на чемпионате мира, но не записал в свой актив результативных действий.
Ранее сообщалось, что Брагин оценил игру Нестерова в первом матче за сборную на ЧМ по хоккею в Риге.