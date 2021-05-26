Брагин оценил игру Нестерова в первом матче за сборную на ЧМ по хоккею в Риге

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказал мнение об игре Никиты Нестерова в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге с национальной командой Дании.

«Немножко адаптация идёт, ещё не перестроился. В настоящий момент, считаю, хорошая игра с его стороны, надеемся, будет играть намного лучше», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Нестеров присоединился к сборной 21 мая, но был вынужден отбыть обязательный карантин после приезда в Ригу. Таким образом, его первой игрой за сборную на мировом первенстве стала встреча с Данией, в которой он не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Брагин заявил, что простых соперников на чемпионате мира по хоккею вообще нет.