Брагин оценил игру Нестерова в первом матче за сборную на ЧМ по хоккею в Риге

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказал мнение об игре Никиты Нестерова в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге с национальной командой Дании.
Брагин оценил игру Нестерова в первом матче за сборную на ЧМ по хоккею в Риге
  • ©fhr.ru

«Немножко адаптация идёт, ещё не перестроился. В настоящий момент, считаю, хорошая игра с его стороны, надеемся, будет играть намного лучше», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Нестеров присоединился к сборной 21 мая, но был вынужден отбыть обязательный карантин после приезда в Ригу. Таким образом, его первой игрой за сборную на мировом первенстве стала встреча с Данией, в которой он не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Брагин заявил, что простых соперников на чемпионате мира по хоккею вообще нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить