Источник: «Ювентус» близок к возвращению Аллегри

Короткая ссылка
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к возвращению в команду.
Источник: «Ювентус» близок к возвращению Аллегри
  • Reuters

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, клуб подготовил контракт для Аллегри и его тренерского штаба до 2023 года.

53-летний специалист покинул «Ювентус» в 2019 году. Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат Италии, четырежды — Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны. Также при нём команда дважды дошла до финала Лиги чемпионов.

Ранее «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением по расследованию УЕФА.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить