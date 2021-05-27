Источник: «Ювентус» близок к возвращению Аллегри

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к возвращению в команду.

Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter. По информации источника, клуб подготовил контракт для Аллегри и его тренерского штаба до 2023 года.

53-летний специалист покинул «Ювентус» в 2019 году. Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат Италии, четырежды — Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны. Также при нём команда дважды дошла до финала Лиги чемпионов.

Ранее «Реал», «Барселона» и «Ювентус» выступили с заявлением по расследованию УЕФА.