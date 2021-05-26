Шахматистка Лагно сыграла вничью с Музычук в пятом туре этапа Гран-при в Гибралтаре

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Российская шахматистка Екатерина Лагно разошлась миром с представительницей Украины Анной Музычук в пятом туре заключительного этапа Гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ), который проходит в Гибралтаре.
Шахматистка Лагно сыграла вничью с Музычук в пятом туре этапа Гран-при в Гибралтаре
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Россиянка играла белыми фигурами, но не сумела сломить сопротивление украинской шахматистки.

В других партиях пятого тура россиянка Валентина Гунина победила Динару Садуакасову из Казахстана, а россиянка Алина Кашлинская проиграла представительнице Германии Элизабет Петц.

После пяти туров в активе представительниц Казахстана Жансаи Абдумалик и Украины Марии Музычук по четыре очка, у Лагно и Петц по 3,5.

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