Источник: Тедеско является кандидатом на пост главного тренера «Наполи»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить «Наполи».
Источник: Тедеско является кандидатом на пост главного тренера «Наполи»
  • Reuters

Как сообщает Il Palone Gonfiato. По информации источника, 35-летний специалист присутствует в списке кандидатов на данный пост, однако основным претендентом является бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

В данный момент пост главного тренера «Наполи» является вакантным после ухода Дженнаро Гаттузо.

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона. Специалист возглавил «Спартак» осенью 2019 года. Под его руководством красно-белые завершили сезон на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Тедеско отреагировал на слухи о возможном назначении его тренером «Фиорентины».

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