Газизов — о критике со стороны Салиховой: это внутренняя кухня

Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на претензии Заремы Салиховой, жены владельца клуба Леонида Федуна, по поводу подписания форварда Александра Кокорина.

«Почему я должен что-то объяснять? Сейчас уже можно говорить всё что угодно по поводу Кокорина. Но вы посмотрите в турнирную таблицу. Когда я приходил в «Спартак», то он был на девятом месте, а когда уходил — первым. Есть вопросы по Кокорину? А по Мозесу нет? По Жиго, которого я оставил? Тиля сдал в аренду. Здесь вопросов нет почему-то? Не хочу вступать в полемику. Потому я не буду отвечать на эти вопросы. Точка. Давайте подождём, как Кокорин сыграет в «Фиорентине» во втором сезоне. Документ по Кокорину? Документ такой есть. Но он подписан лишь между мной и Сашей. Зачем это выносить в прессу? Это внутренняя кухня», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин перешёл в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента, но провёл за клуб всего десять матчей (два забитых мяча), после чего был продан в итальянскую «Фиорентину».

Салихова в своём последнем интервью раскритиковала Газизова за подписание Кокорина, упомянув о том, что функционер обещал подписать договор с футболистом, согласно которому он возместит часть своей зарплаты клубу, если в свой первый сезон не забьёт хотя бы десять мячей.

Ранее Салихова заявила, что увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита».