Погребняк до конца мая обсудит с президентом «Урала» своё будущее

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Экс-форвард сборной России Павел Погребняк рассказал, что до конца мая планирует обсудить с президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым, в команде которого выступал в последнее время, своё будущее.
Погребняк до конца мая обсудит с президентом «Урала» своё будущее
  • РИА Новости

«Пока решение насчёт продолжения карьеры не принял. Так что ещё ничего не могу сказать. Новый контракт с клубом не обсуждали ещё. Думаю, до июня должны обсудить, до конца этого месяца», — сказал Погребняк в интервью РБ Спорт.

37-летний Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года. В последнем сезоне опытный нападающий участвовал в 18 матчах РПЛ, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.

С 2006 по 2012 год Погребняк вызывался в сборную России, за которую провёл 33 матча и забил восемь мячей.

Ранее «Локомотив» победил «Урал», но остался третьим по итогам сезона РПЛ.

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