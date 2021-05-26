Погребняк до конца мая обсудит с президентом «Урала» своё будущее

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк рассказал, что до конца мая планирует обсудить с президентом ФК «Урал» Григорием Ивановым, в команде которого выступал в последнее время, своё будущее.

«Пока решение насчёт продолжения карьеры не принял. Так что ещё ничего не могу сказать. Новый контракт с клубом не обсуждали ещё. Думаю, до июня должны обсудить, до конца этого месяца», — сказал Погребняк в интервью РБ Спорт.

37-летний Погребняк выступает за «Урал» с 2018 года. В последнем сезоне опытный нападающий участвовал в 18 матчах РПЛ, в которых отличился четырьмя забитыми мячами.

С 2006 по 2012 год Погребняк вызывался в сборную России, за которую провёл 33 матча и забил восемь мячей.

Ранее «Локомотив» победил «Урал», но остался третьим по итогам сезона РПЛ.