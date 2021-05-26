Червиченко считает, что УЕФА исключит «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из ЛЧ в назидание другим клубам

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал расследования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении испанских «Реала» и «Барселоны», а также итальянского «Ювентуса».

«Мне кажется, эти ребята немного потерялись, паря в облаках, совсем оторвались от жизни. Понятно, зачем «Реалу» или «Барселоне» нужна Суперлига. У них огромные финансовые дыры в бюджете, огромные финансовые обязательства, на выполнение которых нужны большие финансовые ресурсы. Не знаю, сколько эта лига продержалась бы, думаю, быстро бы сдулась. Потому что на одни и те же команды болельщикам смотреть не интересно», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Он отметил, что УЕФА решил на их примере показать, что никаких заговоров, всяких сепаратных лиг больше никогда не допустит.

«Не исключаю, что УЕФА в качестве назидания другим пойдёт на такую меру, как исключение этих трёх клубов из Лиги чемпионов на один сезон. И это будет совершенно правильное решение. Чтобы в зародыше задушить все эти сепаратистские движения, нужно их жёстко наказать», — добавил экс-президент «Спартака».

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

Впоследствии о своём выходе из турнира объявили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Атлетико» и итальянские «Милан» и «Интер».

«Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус» не заявляли о своём выходе из Суперлиги.

Ранее сообщалось, что в УЕФА не стали называть возможные санкции против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».