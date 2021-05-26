СМИ: Президент «Барселоны» дал Куману понять, что клуб ведёт переговоры с другими тренерами

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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять нынешнему наставнику команды Рональду Куману, что клуб ведёт переговоры с другими тренерами.
СМИ: Президент «Барселоны» дал Куману понять, что клуб ведёт переговоры с другими тренерами
  • Reuters

Как сообщает TV3, на встрече с Куманом и его агентом Лапорта попросил у нидерландца 15 дней, в течение которых, как ожидается, руководство «Барселоны» определится, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

Отмечается, что у Кумана по итогам встречи сложилось впечатление, что его в «Барселоне» рассматривают в качестве запасного варианта — на случай, если не удастся договориться в другим специалистом.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством команда заняла третье место в Примере и выиграла Кубок Испании.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» анонсировал изменения в клубе.

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