Президент «Барселоны» анонсировал изменения в клубе
«Я говорил, что оценю ситуацию в конце сезона в зависимости от результатов и выступлений. Мы выиграли кубок и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а Примера была необъяснимо проиграна. Начиная со следующей недели вы увидите, что будет принято множество решений. Мы их прокомментируем», — приводит слова Лапорты Marca.
Он отметил, что клуб должен упорно работать, чтобы «Барселона» была конкурентоспособной командой в национальных турнирах и в Лиге чемпионов.
«Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю необходимым», — подытожил президент клуба.
Ранее появилась информация, что «Барселона» уволит Кумана по окончании сезона.