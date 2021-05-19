Президент «Барселоны» анонсировал изменения в клубе

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Президент каталонского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта объявил о грядущих изменениях в команде.

«Я говорил, что оценю ситуацию в конце сезона в зависимости от результатов и выступлений. Мы выиграли кубок и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а Примера была необъяснимо проиграна. Начиная со следующей недели вы увидите, что будет принято множество решений. Мы их прокомментируем», — приводит слова Лапорты Marca.

Он отметил, что клуб должен упорно работать, чтобы «Барселона» была конкурентоспособной командой в национальных турнирах и в Лиге чемпионов.

«Это конец цикла. Я говорю это потому, что считаю необходимым», — подытожил президент клуба.

Ранее появилась информация, что «Барселона» уволит Кумана по окончании сезона.

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