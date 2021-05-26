Соболев прокомментировал назначение Витории в «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Витории новым главным тренером столичного клуба.
Соболев прокомментировал назначение Витории в «Спартак»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Видел о назначении Витории в Instagram. Пока сложно что-то сказать, я нахожусь в сборной России и этого тренера особо не знаю. Знаю, что тренировал «Бенфику». Но пока все мысли о сборной России», — приводит слова Соболева РИА Новости.

Предыдущим клубом португальского специалиста был аравийский «Аль-Наср», который он возглавлял с января 2019 года по декабрь 2021-го. С 2015 по 2019 год Витория тренировал «Бенфику», которая под его руководством дважды выиграла португальскую Примейру и один раз — Суперкубок Португалии.

Ранее Соболев заявил, что устал от сравнений с Дзюбой.

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