Стал известен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Данией

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Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге со сборной Дании.
Стал известен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Данией
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах сборной займёт Александр Самонов, а Иван Бочаров станет запасным.

Сборная России сыграет с следующих сочетаниях звеньев:

— Нестеров, Задоров, Слепышев, Шалунов, Барабанов;

— Гавриков, Проворов, Толчинский — Карнаухов, Воронков;

— Ожиганов, Рафиков, Галимов, Морозов, Бурдасов;

— Дронов, Швец, Роговой, Каменев, Тимкин.

Матч Россия — Дания состоится 26 мая и начнётся в 16:15 мск.

Ранее Овечкин заявил, что был готов поехать на ЧМ по хоккею в случае необходимости.

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