Стал известен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Данией

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге со сборной Дании.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах сборной займёт Александр Самонов, а Иван Бочаров станет запасным. Сборная России сыграет с следующих сочетаниях звеньев: — Нестеров, Задоров, Слепышев, Шалунов, Барабанов; — Гавриков, Проворов, Толчинский — Карнаухов, Воронков; — Ожиганов, Рафиков, Галимов, Морозов, Бурдасов; — Дронов, Швец, Роговой, Каменев, Тимкин. Матч Россия — Дания состоится 26 мая и начнётся в 16:15 мск. Ранее Овечкин заявил, что был готов поехать на ЧМ по хоккею в случае необходимости.