Стал известен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Данией
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах сборной займёт Александр Самонов, а Иван Бочаров станет запасным.
Сборная России сыграет с следующих сочетаниях звеньев:
— Нестеров, Задоров, Слепышев, Шалунов, Барабанов;
— Гавриков, Проворов, Толчинский — Карнаухов, Воронков;
— Ожиганов, Рафиков, Галимов, Морозов, Бурдасов;
— Дронов, Швец, Роговой, Каменев, Тимкин.
Матч Россия — Дания состоится 26 мая и начнётся в 16:15 мск.
Ранее Овечкин заявил, что был готов поехать на ЧМ по хоккею в случае необходимости.